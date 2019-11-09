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Veltins Arena'da Türklerin gecesi

Bundesliga'nin 11'inci hafta maçında Schalke04 ile Fortuna Düsseldorf Veltins Arena'da karşı karşıya geldi.

09.11.2019 20:25 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:25Veltins Arena'da Türklerin gecesi
Bundesliga'nin 11'inci hafta maçında Schalke04 ile Fortuna Düsseldorf Veltins Arena'da karşı karşıya geldi. Schalke04, rakibi Fortuna Düsseldorf ile 3-3 berabere kalırken, gollerin ikisi Suat Serdar ve Ozan Kabak'tan geldi.

Schalke04'te Suat Serdar ve Ozan Kabak maça ilk 11'de başlarken, her iki oyuncu da Fortuna Düsseldorf'a birer gol atmayı başardı. Fortuna Düsseldorf'ta ise Kaan Ayhan ilk 11'de maça başlayıp 90 dakika forma giyerken, zatürre hastalığı geçiren Kenan Karaman kadroda yer alamadı.

Karşılaşmanın 33'üncü dakikasında Danial Caligiuri takımı Schalke04'ü 1-0 öne geçiren golü attı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Maçın 62'nci dakikasında Fortuna Düsseldorf penaltı kazanırken, Rouwen Hennings eşitliği sağlayan gole imza attı ve durumu 1-1'e getirdi. 67'nci dakikada Schalke04'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda yükselerek kafa vuruşunu yapan Ozan Kabak, takımını 2-1 öne geçiren golü attı. 73'üncü dakikada yeniden sahneye çıkan Rouwen Hennings, Fortuna Düsseldorf'un 2'nci golüne imza attı ve yeniden maçta eşitliği sağladı. Bu kez 79'uncu dakikada Suat Serdar, attığı golle takımı Schalke04'ü 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. Maç böyle bitecek derken 85'inci dakikada 3'üncü kez sahneye çıkan Rouwen Hennings, Schalke04 ağlarını havalandırdı ve karşılaşmada 3-3 eşitlik sağlandı.

3 kez öne geçmeyi başaran Schalke04, Fortuna Düsseldorflu Rouwen Hennings'i durduramayınca maçtan 3-3 beraber ayrılarak 1 puanla yetindi.



Fortuna Düsseldorf, Ozan Kabak, Spor

Kaynak: DHA

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