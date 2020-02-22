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Venedik Karnavalı'nda hayvanlar geçidi

Venedik Karnavalı'nda 12 ekmek, 12 domuz ve 1 boğayı sembolize etmek için hazırlanan kukla hayvanlar şehri dolaştı.

22.02.2020 01:54 | Son Güncelleme: 22.02.2020 01:54Venedik Karnavalı'nda hayvanlar geçidi
Karnavalı bu kez izleyenleri tarihte yolculuğa çıkardı. Venedik'te Aquileia Patriği Ulrico'nun 12 asilzadenin yardımıyla 1162 yılında kazandığı zaferi hatırlamak amacıyla düzenlenen geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Karnavalda zaferin ardından Ulrico'ya her yıl Paskalya geleneğine göre 40 gün süren hayvansal perhizin başladığı günün öncesinde Aquileia kentinden gönderilen 12 ekmek, 12 domuz ve 1 boğayı sembolize etmek için kukla hayvanlar kullanıldı. Şehirde dolaştırıldıktan sonra San Marco Meydanı'na getirilen boğanın temsili olarak başı kesildi.
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Venedik, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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