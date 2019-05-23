Venedik polisi Bienal'in dışında kaçak tezgah açan Banksy'yi kovdu

Kaynak: Euronews.com

Banksy, herkesin bildiği ama kimsenin tanımadığı ünlü sokak sanatçısı Venedik'te polis tarafından kovuldu. Venedik Sanat Bienali'nin başladığı günlerde, Bienal'e hiç davet edilmemiş olmasına da atıfla sokakta bir resim tezgahı kuran Banksy, Venedik polisi tarafından izni olmadığı gerekçesiyle kovuldu.Venedik halkını isyan ettiren devasa turist gemilerinin lagünden geçişini yağlı boya tablo resimlerle yorumlayan Banksy, yine gizemli kimliğini koruyarak olan biteni Instagram üzerinden bir video ile paylaştı.