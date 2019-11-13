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Venedik'te son 53 yılın en büyük su baskını: Deniz seviyesi 1,87 metre yükseldi, sokaklar su...

İtalya'nın kanallarıyla ünlü turistik kenti Venedik'te deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle sokakların büyük bölümü sular altında kaldı.

13.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:10Venedik'te son 53 yılın en büyük su baskını: Deniz seviyesi 1,87 metre yükseldi, sokaklar su...

'nın kanallarıyla ünlü turistik kenti 'te deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle sokakların büyük bölümü sular altında kaldı.

İtalyan medyası, evini su basan 78 yaşındaki bir Venedikli kadının elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Son 53 yılda görülen en büyük su baskınında deniz seviyesinin 1.87 metre yükseldiği bildiriliyor. Kentte 1966 yılında su seviyesi 1.94 metre yükselmişti.





Sel alarmı

Kentin en alçak noktalarından biri olan San Marco Meydanı ve diğer sokakları su basması sonucu sel alarmı verildi.

Sahil güvenlik su ambulansı olarak hizmet veren ilave botlarla kanallardaki turistleri kurtardı.





Lüks otelleri su basarken, birçok işyeri kepenk kapattı. Bazı turistlerin, su taksilerinin yardımıyla otellerdeki odalarına pencerelerden girdiği görüldü.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, deniz seviyesinin görülmedik derecede yükselmesi nedeniyle herkesin seferber olduğunu ve bugün acil durum ilan edeceğini söyledi.





Brugnaro, iklim değişikliğine başladığı su baskının kentte "kalıcı izler bırakacacağını" belirtti.

Selden en fazla etkilenen yerlerden biri ünlülerin kaldığı Gritti Sarayı oldu. Otelin halıları ve mobilyası sular içinde kaldı.





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Venedik, İtalya, Dünya
BBC


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