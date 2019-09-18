Haberler » 3. Sayfa » Haber

Venedik'te sürat teknesi kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

İtalya'nın Venedik şehrinde bir sürat teknesinin dalgakıranlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

18.09.2019 13:23Venedik'te sürat teknesi kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
İtalya'nın Venedik şehrinde bir sürat teknesinin dalgakıranlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İtalyan itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, Venedik'te gece saatlerinde bir sürat teknesinin dalgakıranlara çarpması sonucu 1'i İtalyan 2'si İngiliz 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

İtalyan yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sürat teknesinin Monako'nun Monte Carlo kentinden Venedik kenti arasında hız rekoru kırmaya çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği belirtildi. Saatte 130 kilometre hız yapabilen sürat botunun pazartesi sabahı yola çıktığı ve rekor belirleme kuralları kapsamında botun bir kez yakıt alımına izin verildiği belirtildi. - ROMA

Venedik, İtalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:13 Bunalıma giren şahıs 15. Katta intihar girişiminde bulundu
16:13 Hakkari'de 'bıçak parası' alan doktor tutuklandı
16:12 Erciş'te kaybolan şahsın cesedi bulundu
16:08 5 gündür kayıp olan yaşlı kadının cesedi evinin yakınında bulundu
16:05 Sındırgı'da 50'den fazla öğrenci hastaneye kaldırıldı
16:02 Tuzla'da patlayan yakıt tankı ve oluşturduğu hasar havadan görüntülendi
16:01 Deniz açıklarında botları su alan 16 mülteci son anda kurtarıldı