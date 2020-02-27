Venedik'te turizme 'koronavirüs' darbesi

Covid-19'un (koronavirüs) 400'den fazla kişiye bulaşarak Avrupa 'da en çok görüldüğü ülke haline getirdiği İtalya 'da, 12 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, ülkenin refah seviyesi yüksek olan kuzey şehirleri bu salgından nasibini alıyor.

Virüsün olumsuz yönde etkilediği şehirlerden biri de 50 bin nüfusuna rağmen yılda 30 milyona yakın turist çeken Venedik. Kanalların ayırdığı, köprülerin birleştirdiği, minik adacıklardan oluşan Venedik'te, 12 Kasım'da suyun, 53 yılın ardından ilk kez deniz seviyesinden 187 santimetreye kadar yükselmesiyle su baskınları yaşanmıştı. Bunun ardından, temel gelir kaynağı turizmde ciddi kayıplar yaşayan ve bunun şokunu daha atlatamayan Venedik şimdi de, ülkede ilk vakaların Cuma günü patlak verdiği koronavirüse teslim oldu.

SALGIN EKONOMİ VE TURİZMİ ETKİLİYOR

Venedik, merkez şehri Milano olan Lombardiya'nın ardından virüsün en çok etkilediği ikinci bölge olan Veneto'nun merkez şehri. Salgın nedeniyle pazar günü, iki gün erken sonlandırılan, rengarenk maske ve kostümlerle salınanların adeta bir Ortaçağ havası yarattığı Venedik Karnavalı'na katılımın düşmesiyle birlikte 22 milyon Euro kayıp yaşandığı belirtildi.

Her mevsim daracık sokakları, meydanları ve köprülerinde turist akınından dolayı yürümenin güç olduğu Venedik'e son günlerde bir sükünet hakim. Kentin meşhur San Marco Meydanı'ndaki tarihi kafeler ve restoranlar da çoğunlukla boş. Kasım ayından bu yana yüzde 40 kadar düşen otel rezervasyonları son 2 günde yüzde 70'e geriledi. Venedik Lagünü'nden şehre giriş yapan trenlerin de, gondolların çoğunun da alışılmadık şekilde boşluğu göze çarpıyor. Virüs endişesini bir yana bırakarak Venedik'i gezmeye gelen turistlerin birçoğu, tedbiri elden bırakmayarak maskeyle dolaşıyor.

İtalya genelindeki eczanelerde medikal maske bulmak artık neredeyse imkansız olduğundan çareyi atkılarını, eşarplarını ağızlarına saranlarda bulanlar da var.

"HÜKÜMETİN KARANTİNA KARARI BİZİ MAHVETTİ"

Geçen yıl kente gelen turist sayısını limitlemeye yönelik planlar yapan kentin belediye başkanı Luigi Brugnaro, "Bu virüs bize diz çöktüremeyecek," dese de esnaf ve kentin sembolü gondolcular işsizlikten yakınıyor.

Kentin merkezinde hediyelik eşya satıcılığı yapan Giovanni, "Çok zor bir durum bu. Çünkü aşırı bir panik hali var. Bu, çok büyük bir darbe oldu bize. Sabahtan beri sadece 12 Euro'luk satış yapabildim. Bu bir felaket. Etrafa bakın, kimse yok! Venedik'i hiç böyle görmedim; tarif edilemez bir durum. Gerçek gibi görünmüyor, ancak ne yazık ki çok gerçek. Umarız bu durum çabuk geçer" diye konuşuyor.

Hükümetin bu duruma ilişkin tutumunu beğenmediğini, kuzeydeki 11 tane küçük ölçekli yerleşim yerlerinin tamamını karantinaya almasının doğru olmadığını ifade eden Giovanni, "Ölçüsüz tedbirler alarak, hükümet endişeyi artırdı ve bu da turizme çok kötü etki yaptı. Oysa biz sadece turizmle yaşıyoruz burada" dedi.

32 yıllık gondolcu Emanuele de medyatik düzeyde bir panik havası yaratıldığını savunarak, "Bakın, şehir gerçekten boşaldı, birçok iptal gerçekleşti. Karnavalı iki gün erken sonlandırdılar. Yine de az da olsa gezinen insan var, ama umarım bu durum çabuk geçer" diyerek, kendisinin duymadığı gibi turistlerin de endişe duymadan kente gelmeleri gerektiğini söyledi.

Eşinin doğum günü için Fransa'dan Venedik'e geldiklerini söyleyen Yaşar Çelik ise "Ne yazık ki koronavirüsle karşı karşıya geldik, ama benim geldiğim Fransa'ya da sıçradı. Yani kaçış yok bundan" diyor.

"Endişem tabii ki vardı, uçakta, otobüste…" diyen Çelik, "Maskeleri taktık, ama baktık ki insanlar aynı düzenini yaşıyor, biz de çıkardık maskeleri. Her şey güzel gidiyor, korkulacak ya da endişelenilecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

GÖREVİMİZ TEHLİKE'NİN VENEDİK VE ROMA ÇEKİMLERİ İPTAL EDİLDİ

DHA EKİBİN KALDIĞI OTELİ GÖRÜNTÜLEDİ

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını, sanat dünyasını da etkiliyor. Tom Cruise'un da katılacağı Görevimiz Tehlike'nin yedinci halkasının Venedik'te yapılması planlanan çekimleri salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında askıya alındı. Bu kararın nedeni Veneto Bölge yönetiminin, salgın nedeniyle halka açık alanlarda her türlü faaliyeti bir hafta boyunca yasaklamış olması.

Çekim ekibi, bazı sahnelerin terasında da çekileceği, Büyük Kanal'daki lüks otelde hazırlıklarını yapıyordu.Yapım şirketinin ekibe, geri dönmeleri ya da yeni tarihin belirleneceği 1 Mart'a kadar burada kalmaları seçeneklerini sunduğu öğrenildi. Öte yandan, filmin Mart ortasında 40 gün sürmesi planlanan Roma'daki çekimlerinin de ertelendiği duyuruldu. İtalyan basını, ülkede her şey en kısa sürede normale dönmezse filmin Venedik ve Roma'da çekilmesi planlanan sahnelerinin başka yerlere kaydırılabileceğini yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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DHA mikrofonuyla Venedik'te yaşanan turizm krizi anonsu

Venedik'ten genel görüntüler

Venedik'e giden bir trenin alışılmadık şekilde boş olmasına ilişkin ve tren istasyonundan görüntü

Medikal maskeli turistler

Bir eczanenin camekanında "maskeler bitti yazısı

Genel görüntüler

Hediyelik eşya satıcılığı yapan Giovanni'nin DHA mikrofonuna açıklamaları

Maskeli turistlerden ve gondollardan görüntüler

Gondolcu Emanuele'nin DHA mikrofonuna konuşması

Fransa'dan gelen Türk turist Yaşar Çelik'in açıklamaları

DHA mikrofonuyla Görevimiz Tehlike'nin çekimlerinin askıya alınmasına ilişkin anons

Görevimiz Tehlike ekibinin kaldığı ve çekimlerin bazı sahnelerinin yapılacağı lüks otelin dışından görüntü

Genel görüntüler