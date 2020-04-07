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Venezuela 15 bin vatandaşını karşılamaya hazırlanıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Kolombiya, Ekvador ve Peru'dan 15 bin vatandaşın ülkeye geleceğini bildirdi.

07.04.2020 03:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 03:04
Venezuela 15 bin vatandaşını karşılamaya hazırlanıyor
Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Kolombiya , Ekvador ve Peru'dan 15 bin vatandaşın ülkeye geleceğini bildirdi.
Latin Amerika ülkelerinde yayım yapan Telesur televizyonunun internet sitesindeki habere göre, Maduro, konuya ilişkin açıklamasında, "Kolombiya, Ekvador ve Peru'dan 15 bin vatandaşımızı karşılamaya hazırlanıyoruz. Dünden bu yana 1652 yurttaşımızı aldık ve onlara gerekli tıbbi müdahale yapıldı." ifadesini kullandı.
Ülkeye giriş yapacaklara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında test yapılacağını belirten Maduro, sonuçları negatif çıkan kişilerin karantina için ayrılmış olan otellere götürüleceğini kaydetti.
Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 165 kişide Kovid-19'a rastlandı, virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kolombiya, Venezuela, Güncel
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