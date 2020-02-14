Haberler » Güncel » Venezuela ABD'ye karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu - Haber

Venezuela ABD'ye karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlar ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle sorumlu ABD'li yetkililerin cezalandırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) başvurdu.

14.02.2020 00:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 00:06Venezuela ABD'ye karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurdu
Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlar ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle sorumlu ABD'li yetkililerin cezalandırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) başvurdu.
Arreaza, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlar sebebiyle ABD aleyhine bugün Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuru yaptıklarını bildirdi.
Başvuruyu "tarihi bir olay" olarak niteleyen Arreaza, "İstatistikler yaptırımların Venezuela halkı üzerindeki etkilerini gösteren önemli verilerdir. Halkımıza karşı yaygın, kitlesel ve sistematik bir saldırı var." ifadesini kullandı.
Arreaza, yaptırımların temel kurbanlarının Venezuelalı siviller olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  Ankara Cuma namazı kaçta? Diyanete göre 14 Şubat Ankara Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  İzmir'de Cuma namazı kaçta? 14 Şubat İzmir Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 14 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Adana'da Cuma namazı kaçta? 14 Şubat Adana Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? 14 Şubat Bursa Cuma namazı saati - ezan vakti
14.02.2020 01:27:52