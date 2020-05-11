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Venezuela'da darbe girişimiyle ilgili 8 kişi daha gözaltına alındı

Venezuela'da darbe girişimiyle ilgili 8 kişi daha gözaltına alındıVenezuela, (DHA)- Venezuela'da darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla 8 kişinin daha gözaltına alındığı duyuruldu.

11.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 11.05.2020 11:23

Venezuela'da darbe girişimiyle ilgili 8 kişi daha gözaltına alındı

Venezuela, (DHA)- Venezuela'da darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla 8 kişinin daha gözaltına alındığı duyuruldu.

Venezuela'da darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen aralarında bir kadının da bulunduğu 8 kişinin daha gözaltına alındı. Darbe girişimi iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 24'e çıktı.Venezuela medyasının haberine göre, daha önce gözaltına alınan 8 kişinin arasında Luke Denman ve Airan Berry adlı 2 ABD'linin de bulunduğu ortaya çıkmıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te düzenlediği basın toplantısında ABD'nin bu darbe girişiminin arkasında olduğunu öne sürmüştü. Aynı gün açıklama yapan Maduro, toplamda 13 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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Venezuela’da darbe girişimiyle ilgili 8 kişi daha gözaltına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Venezuela, DHA, Güncel, Haber

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