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Venezuela'da depoda çıkan yangında oylama makinelerinin çoğu kül oldu

Venezuela'da oylama makinelerinin bulunduğu depoda çıkan yangında makinelerin çoğu kullanılamaz hale geldi.

09.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:36
Venezuela'da depoda çıkan yangında oylama makinelerinin çoğu kül oldu
Venezuela 'da oylama makinelerinin bulunduğu depoda çıkan yangında makinelerin çoğu kullanılamaz hale geldi.
BBC'de yer alan habere göre, Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, yaptığı açıklamada, başkent Caracas yakınlarındaki konseye ait depoda yangın çıktığını kaydetti.
Yangında yaklaşık 50 bin oylama makinesinin çoğunun çalışamaz hale geldiğini belirten Lucena, 600 kadar bilgisayarın da yandığını kaydetti.
Lucena, savcılıktan yangın nedeniyle ilgili inceleme başlatılmasını istediklerini belirtti.
Lucena, "Bunun bizim seçim sürecimizi sonlandıracağını düşünenler varsa çok yanılıyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Venezuela, Güncel
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