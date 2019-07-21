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Venezuela'da durakta katliam: 7 ölü, 5 yaralı

Venezuela'nın San Felix şehrinde bir otobüs durağına düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

21.07.2019 23:55
Venezuela'nın San Felix şehrinde bir otobüs durağına düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Venezuela'nın Bolivar eyaletine bağlı San Felix şehrinde bulunan bir otobüs durağına tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle rastgele ateş açıldı. El Mirador isimli otobüs durağında gerçekleşen katliamda 7 kişi hayatını kaybederken biri 2 yaşındaki bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı. Polis, hayatını kaybeden 6 kişinin olay yerinde, diğer kişinin ise kaldırıldığı hastanede öldüğü açıkladı. Yaralılardan birinin ölüm tehlikesini atlamadığı belirtildi. Polis, katliamdan sorumlu kişilerin bulunması için inceleme başlattı.
(Serkan Bayar/İHA) Venezuela'da durakta katliam: 7 ölü, 5 yaralı
Kaynak: İHA
Venezuela, Güncel

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