12 Mart 2019, 17:37
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Venezuela'da Elektrik Kesintisi Yüzünden Tedavi Edilemeyen Genç Kız, Annesinin Kollarında Can Verdi

Venezuela'da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle hastanede tedavi edilemeyen 19 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti. Acılı anne, kızının cansız bedenini kucağında taşırken görüntülendi.

Gıda sıkıntısının yaşandığı Venezuela'da Elizabeth Diaz isimli annenin, hastanede tedavi gören ancak yiyecek ve ilaç sıkıntısı yüzünden iyice zayıf düşen 19 yaşındaki kızı, ülkede yaşanan elektrik kesintisi yüzünden can çekişerek hayatını kaybetti. Acılı anne, kızının cansız bedenini taşırken görüntülendi.

ÇARESİZ KALAN ANNE, KIZININ ÖLÜMÜNÜ İZLEDİ

Venezuela'daki bir gazetecinin çektiği video ülkede yaşanan bir dramı gözler önüne serdi. İddiaya göre acılı anne, 19 yaşındaki kızını Valencia şehrinde bulunan bir hastaneye götürdü. Doktorlar, anneye hastanede ilaç ve elektrik olmadığını belirterek genç kızı başka bir hastaneye götürmesi gerektiğini söyledi. Çaresiz kalan acılı anne, kollarına aldığı kızının ölümünü izledi.

HABERLER.COM/DIŞ HABERLER

Anne, 3. Sayfa, Dünya


YORUMLAR (2)
ALİ: amarikanın pisligi insanlar negüzel yaşayıp gidiyor ken nerde huzur var sa orayı camurlaştırmayı calışıyorlar amarikanın yıkıldıgını görmeyi askaldı
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GP: Allah kimseye böyle bir an yaşatmasın ayrıca milletimize de böyle bir durum yaşatmasın ... anneye sabır diliyorum
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