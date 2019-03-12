Venezuela'da Elektrik Kesintisi Yüzünden Tedavi Edilemeyen Genç Kız, Annesinin Kollarında Can Verdi

Gıda sıkıntısının yaşandığı Venezuela'da Elizabeth Diaz isimli annenin, hastanede tedavi gören ancak yiyecek ve ilaç sıkıntısı yüzünden iyice zayıf düşen 19 yaşındaki kızı, ülkede yaşanan elektrik kesintisi yüzünden can çekişerek hayatını kaybetti. Acılı anne, kızının cansız bedenini taşırken görüntülendi.

ÇARESİZ KALAN ANNE, KIZININ ÖLÜMÜNÜ İZLEDİ

Venezuela'daki bir gazetecinin çektiği video ülkede yaşanan bir dramı gözler önüne serdi. İddiaya göre acılı anne, 19 yaşındaki kızını Valencia şehrinde bulunan bir hastaneye götürdü. Doktorlar, anneye hastanede ilaç ve elektrik olmadığını belirterek genç kızı başka bir hastaneye götürmesi gerektiğini söyledi. Çaresiz kalan acılı anne, kollarına aldığı kızının ölümünü izledi.

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