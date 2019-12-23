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Venezuela'da garnizona saldırı

Venezuela'da Brezilya sınırı yakınındaki bir garnizona düzenlenen saldırıda bir askerin öldüğü bildirildi.

23.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:32 Venezuela'da garnizona saldırı
'da sınırı yakınındaki bir garnizona düzenlenen saldırıda bir askerin öldüğü bildirildi.
Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "aşırılıkçı muhalif kesimler" tarafından Brezilya sınırındaki bir garnizona dün sabah saatlerinde saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıda bir askerin öldüğünü belirten Padrino Lopez, saldırganların garnizondan bir miktar silah aldığını ancak daha sonra bu silahların tamamının ele geçirildiğini kaydetti.
Padrino Lopez, "terör saldırısı"na katılanlardan bazılarının gözaltına alınıp sorgulandığını, güvenlik güçlerinin geri kalan saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez de sosyal medya hesabından, saldırıyla ilgili altı kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
Rodriguez, saldırganların Kolombiya'daki yarı askeri kamplarda eğitim aldığını ve Brezilya hükümetiyle iş birliği içinde olduklarını savundu.
Dışişleri Bakanı'ndan Peru'ya suçlama
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Perulu yetkililerin saldırganlara saldırıyı düzenlemeleri için "izin verdiğini" iddia etti.
Arreaza, Kolombiya, Brezilya ve Peru'nun "Venezuela'da şiddete, ölümlere ve siyasi istikrarsızlığa neden olmak için" çalıştığını öne sürdü.
Diğer yandan Peru Dışişleri Bakanı Gustavo Meza-Cuadra, Arreaza'nın Venezuela'daki şiddet olaylarını eleştirenlerle saldırı arasında bağ kurmak için "gerçek dışı ifadeler" kullandığını kaydetti.
Son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşadığı Venezuela'daki krize çözüm bulmak amacıyla 2017'de Lima Grubu kurulmuştu. Lima Grubu, Venezuela Devlete Başkanı Nicolas Maduro'nun ikinci dönemini tanımıyor.
Bolivya'da geçici hükümet, son kararlarda imzası bulunmayan Meksika ile Arjantin, Brezilya, Guatemala, Guayana, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Santa Lucia, Şili ve Peru'nun oluşturduğu Lima Grubu'na dün dahil olmuştu.

Venezuela, Brezilya, Güncel

Kaynak: AA

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