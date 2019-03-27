Venezuela'da İkinci Elektrik Kesintisi Nedeniyle Okullar ve İş Yerleri Tatil Edildi

Venezuela
'da mart ayı içinde ikinci kez yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi nedeniyle salı günü okulları ve iş yerleri tatil edildi.
7 Mart'ta yaşanan ve yaklaşık bir hafta süren ilk kesinti için Amerika Birleşik Devletleri
'ni suçlayan Cumhurbaşkanı
Maduro hükümeti, pazartesi günü başlayan kesintilerin elektrik sistemine yapılan bir "saldırı" sonucu olduğunu duyurdu. Salı günü öğle saatlerinde başkent Karakas'ın birçok yerine yeniden elektrik verildi ancak sokaklar ve işletmelerin boş kaldığı görüldü. Elektrik kesintisi ülkenin orta ve batı bölgelerinde yaşandı.
Elektrik kesintisi, Rus askeri uçaklarının ülkeye gelmesinin ardından Washington- Moskova
arası ilişkilerin gerilmesinin ardından yaşandı. Beyaz Saray
yetkilileri ise Venuzuela'da kendini Cumhurbaşkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guiado'nun eşi Fabiana Rosales'in çarşamba günü Beyaz Saray'a gelerek Başkan Yardımcısı Mike Pence
ile görüşeceğini duyurdu.
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Cumhurbaşkanı, Venezuela, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com