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Venezuela'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

BUENOS Güney Amerika ülkesi Venezuela'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

27.03.2020 02:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 02:08
Venezuela'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
BUENOS Güney Amerika ülkesi Venezuela 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Ulusal basında çıkan habere göre, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ülkesinde Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.
Rodriguez, ölen kişinin 47 yaşındaki bir akciğer hastası olduğunu belirtti ve ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısının 107'ye yükseldiğini bildirdi.
Nüfusu 32 milyona yaklaşan Venezuela'da Kovid-19 nedeniyle 15 Mart'ta ülkenin 7 bölgesinde karantina ilan edilmiş, virüsün görüldüğü kişi sayısının artmasının ardından karantina ülke çapında uygulanmaya başlanmıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler: Delcy Rodriguez, Güney Amerika, Venezuela, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Venezuela'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm - Haberler

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