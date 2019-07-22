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Venezuela'da otobüs durağına silahlı saldırı: 7 ölü

Venezuela'nın kuzeyindeki Bolivar eyaletine bağlı San Felix kentinde bir otobüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü.

22.07.2019 13:12 Venezuela
Venezuela'nın kuzeyindeki Bolivar eyaletine bağlı San Felix kentinde bir otobüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü.
Venezuela polis yetkililerinden yapılan açıklamada, San Felix kentindeki otobüs durağında bekleyenlere, hareket halindeki kamyondan kimliği bilinmeyen kişilerce uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldığı belirtildi.
Açıklamada, 4 kişinin olay yerinde, 3 kişinin de hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırıda yaralılar arasında bir anneyle 2 yaşındaki bebeğinin de bulunduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Venezuela, Güncel

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