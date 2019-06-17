17.06.2019 05:58
Haberler»Güncel » Haber

Venezuela'da otobüs şarampole yuvarlandı: 18 ölü

Venezuela

Venezuela'da lastiği patlayan bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela'da lastiği patlayan bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.
Venezuela basınındaki haberlere göre ülkenin kuzeybatısındaki Zulia eyaletine bağlı Rosario de Perija kenti dışında seyir halindeki bir yolcu otobüsünün lastiği patladı.
Sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan otobüs bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 18 kişi yaşamını yitirdi.
Yaralı kurtulan yolculardan biri, kazanın hemen öncesinde mola verildiğini bu yüzden yolcuların büyük kısmının uyanık olduğunu aktardı. Moladan sonra harekete geçen otobüsün lastiğinin patladığını belirten yolcu, otobüsün yuvarlandığı şarampolde bir ağaca çarparak durabildiğini vurguladı.
Kaynak: AA
Venezuela, Güncel

Son Dakika Haberleri
05:58 Venezuela'da otobüs şarampole yuvarlandı: 18 ölü
05:52 “Türkiye’yi, Çinliler tanıtacak"
05:47 KOBİ'lere geç ödeme yapan büyük şirketler teşhir edilsin
05:32 İlk 10’un ihracatta katma değeri 2.76, ilk 1000’in 1.37 dolar
05:17 Bursa'da Bin polisle şafak operasyonu çok sayıda gözaltı
04:59 Manisa'da şüpheli ölüm
04:53 ABD İran'ı insansız hava aracını düşürmeye çalışmakla suçladı