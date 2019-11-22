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Venezuela'da protestocu öğrenciler askeri üsse yürümeye çalıştı

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir grup üniversite öğrencisi kent merkezindeki askeri üsse yürüyüş düzenledi.

22.11.2019 00:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:04Venezuela'da protestocu öğrenciler askeri üsse yürümeye çalıştı
'nın başkenti Karakas'ta bir grup üniversite öğrencisi kent merkezindeki askeri üsse yürüyüş düzenledi.
Venezuela Merkez Üniversitesi öğrencilerinden oluşan birkaç yüz kişilik grup, üniversite kampüsünden Ulusal Muhafızlar Komutanlığının bulunduğu askeri üsse yürümeye çalıştı.
Birkaç blok boyunca ilerleyen gruptakiler, askerlerin engellemesiyle karşılaştı.
Öğrenciler, orduya, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümeti desteklemeye son verme, "ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizden çıkış için muhalefetin mücadelesine katılma" çağrısı yaptı.
Öğrenciler komuta kademesine hitaben yazdıkları mektubu askerlere verdikten sonra dağıldı.
Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, 15 Kasım'da taraftarlarına ülke genelinde büyük çaplı gösteriler düzenleme çağrısında bulunmuş ancak çağrı halkta karşılık bulmamıştı.
Venezuela'daki gelişmeler
Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantılar yaşanan Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.
Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çıkmaya çağırmıştı.
Muhalifler, bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.
Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili, ardından da İspanya büyükelçiliklerine sığınmıştı.
Norveç'in ara buluculuğunda, Venezuelalı hükümet ve muhalefet temsilcileri arasında yürütülen görüşmeler ise ağustos başında Nicolas Maduro yönetimince askıya alınmıştı.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'yı terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığını açıklamıştı.

Nicolas Maduro, Venezuela, Güncel

Kaynak: AA

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