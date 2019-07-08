08.07.2019 11:36
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Venezuela'da taraflar Barbados'ta bir araya gelecek

Venezuela

– Venezuela'da yönetimin temsilcileri ve muhalefet temsilcileri Norveç'in arabuluculuğunda Barbados'ta bir araya gelecek.

Venezuela'da yönetimin temsilcileri ve muhalefet temsilcileri Norveç'in arabuluculuğunda Barbados'ta bir araya gelecek.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, iki taraftan da temsilcilerin Mayıs ayında Norveç'te yapılan görüşmelerin ardından yine bir araya geleceği belirtildi.
Tarafların hangi gün bir araya geleceği belirtilmezken, Karayipler'de bir ada ülke olan Barbados'ta yine Norveç'in arabuluculuğunda görüşmelerin devam edeceği açıklandı.


Kaynak: DHA
Venezuela, Norveç, Dünya

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