Venezuela'da Yolsuzluktan Tutuklanan Eski Bakan Hayatını Kaybetti

13 Aralık 2018 Perşembe 10:52



13 Aralık 2018 Perşembe 10:52

Venezuela'da geçen yıl yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Petrol Bakanı Nelson Martinez'in yaşamını yitirdiği bildirildi.Savcılıktan yapılan açıklamada, devlete ait petrol şirketi PDVSA ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında geçen yıl tutuklanan Martinez'in böbrek yetmezliği nedeniyle askeri hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Martinez'in hastanede kalp krizinden öldüğü kaydedildi.Aynı zamanda eski PDVSA yönetim kurulu başkanı olan Martinez, PDVSA soruşturmasında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.