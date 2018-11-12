Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami Ankara'da

Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela
Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami ile bir araya geldi.
Oktay, mevkidaşı El Aissami'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'ne girişte karşıladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve El Aissami baş başa görüştü, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi.
Görüşmede, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
ile Venezuela Ekonomi
ve Finans Bakanı Simon Zerpa ve ilgili bürokratlar da hazır bulundu.
Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın önümüzdeki dönemde Venezuela'ya gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları ele alındı.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:46