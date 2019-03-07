Venezuela Devlet Başkanı Maduro: "Abd Muhalefet ile Petrol Savaşı Çıkarmak İstiyor"

Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
, muhalefet ile ABD
yönetimini, ülkeyi işgal etmek ve doğal kaynaklarını ele geçirmek için savaş başlatmak istemekle suçladı.
Maduro, Twitter
hesabından "Hiç kimse kendisinin bu şekilde yanıltılmaya çalışmasına izin vermesin. Venezuela muhalefetiyle ile ABD hükümeti, ülkemize yardım etmek istemiyorlar, aksine doğal kaynaklarımızı ele geçirmek istiyorlar. Ülkemizi işgal etmek ve yönetmek için petrol savaşı çıkarmak istiyorlar! Ama yenilecekler!" diye yazdı.
Venezuela'da 21 Ocak'ta mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı kitlesel protesto gösterileri başladı. Ardından çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in başkanı olan Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendini 'geçici devlet başkanı' ilan etti ve ABD ile bazı ülkeler tarafından tanındı. Rusya
ve Çin
ülkenin meşru devlet başkanı olan Maduro'yu desteklediklerini belirtirken, Venezuela ordusu da Maduro'yu desteklediğini açıkladı.
The post Venezuela Devlet Başkanı Maduro: "ABD muhalefet ile petrol savaşı çıkarmak istiyor"
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com