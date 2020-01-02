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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD Başkanı Trump'a diyalog çağrısı Açıklaması

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile ülkesi arasında yaklaşık 1 yıldır yaşanan tansiyonun düşürülmesi için ABD Başkanı Donald Trump'a diyalog çağrısında bulundu.

02.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:20 Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD Başkanı Trump'a diyalog çağrısı Açıklaması
Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile ülkesi arasında yaklaşık 1 yıldır yaşanan tansiyonun düşürülmesi için ABD Başkanı Donald Trump'a diyalog çağrısında bulundu.
Maduro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump yönetimi ile 2020'de yeni bir sayfa açmak istediğini belirtti.
Kendisini "diyalog adamı" olarak nitelendiren Maduro, "Ben diyalog adamıyım. (ABD Başkanı) Donald Trump ya da ABD'yi yöneten her kimse nerede, ne zaman, nasıl istiyorlarsa biz ikili ilişkilerimizin yeni temelini tesis etmek ve bölgenin istikrarına katkıda bulunmak için yüksek saygı ve onur ile bir diyalog için hazırız." ifadesini kullandı.
ABD ve Venezuela arasındaki kriz
Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmişti.
ABD başta olmak üzere yaklaşık 50 ülke, Venezuela'da Nicolas Maduro liderliğindeki sosyalist hükümete karşı Juan Guaido'yu ülkenin meşru devlet başkanı olarak tanımıştı.
Maduro yönetimi ise kendisine yönelik darbenin arkasında ABD'nin olduğunu savunurken, Trump yönetimi ise Maduro'yu köşeye sıkıştırmak amacıyla bu ülkeye yönelik yaptırımlar uyguluyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Donald Trump, Venezuela, Güncel

Kaynak: AA

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