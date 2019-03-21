21 Mart 2019, 23:09
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Müslümanlığa Yeşik Işık!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin büyük hayranı olan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun dizi sayesinde Müslüman olabileceğini ifade ettiğini açıkladı.

Bir etkinliğe katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eylül ayında Venezuela'ya gittiğim zaman ikili görüşmeleri yaptım. Maduro 'bu dizi gerçek İslamiyet'i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım' dedi'' şeklinde konuştu.

"ALANYA'DA ÇEKİLMESİ ÇOK ANLAMLIDIR"

Antalya'da Turizm Merkezi Belek'teki bir otelde Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile ortak basın toplantısı katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu buradan da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Amfi Tiyatro'da Üniversiteli Aktif Gençlik (ÜNİAK) tarafından organize edilen Gençlik Söyleşileri katıldı. Bakan Çavuşoğlu'na TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, dizinin Abdurrahman karakterine hayat veren Celal Al, Bamsı karakterinin mimarı Nurettin Sönmez, dizinin yönetmen koltuğunda oturan Metin Günay ve dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'da eşlik etti. Çavuşoğlu, "Dizinin bir bölümünün Alanya'da çekilmesi çok anlamlıdır ve ecdadımızın ilk fethi ettiği yerlerden birisidir.'' şeklinde konuştu.

"MADURO BU DİZİ SAYESİNDE MÜSLÜMAN OLACAĞIM' DEDİ"

Bakan Çavuşoğlu, Diriliş Ertuğrul hayran olan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ilgili konuşarak, "Eylül ayında Venezuela'ya gittiğim zaman ikili görüşmeleri yaptım. Ondan sonra seti son ziyaretimde ki videoyu gösterdim Çığlık çığlığa ayağa kalktı. Önce dizideki tek tek isimleri saydıktan sonra sakinleşti ve sonra dedi ki bu dizi gerçek İslamiyet'i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım dedi. Bunları duyunca gurur duyuyoruz ve mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Diriliş Ertuğrul, Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela, Magazin, Politika



YORUMLAR (12)
AFYONLU: Allah hidayet nasip etsin maduro inşallah müslüman olursunuz
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HALKIN SESİ: yine din istismarı başladı agla gözlerim agla doldur cepleri para
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KİM: Ertuğrul izlenmez yaşanır. Gurur duydum bir kez daha. Bu dizi birilerine vesile olmaya tarihi ve İslamiyeti uzak diyarlara taşımaya devam ediyor. Helal olsun maşallah yigitlerime.
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DEME İNANIRIM: maduro duygularımızla dalga geçme bizi madara etme bak inanırım haaa :)))
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DÜRBÜNLÜ: Müslüman olmak önemli,,ancak islamı kimden öğreneceği ondanda önemli,,günümüzde yaşar nuriyi takip eden hatta ondan da daha beter proflar mevcut,,hele diyanet kurumunun durumu içler acısı.
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