Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: "Maduro Sivillere Ateş Açma Emri Vermedi"

Kaynak: İHA

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun güvenlik güçleri mensuplarına sivillere ateş açılması yönünde bir emir vermediğini söyledi.ABD'li haber platformu 'Democracy Now'a konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı jorge Arreaza, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun güvenlik güçleri mensuplarına sivillere ateş açılması yönünde bir emir vermediğini söyledi. Arreaza, "Televizyon izlediğinizde Maduro'nun sivillere ateş açmaları için ordu mensuplarına emir verdiğini zannedersiniz ama öyle değil" ifadelerini kullandı. Venezuela hükümetinin ülkeye yapılan baskılar karşısında akıllıca ve dirençli bir şekilde davrandığını belirten Arreaza, ülkede yaşananların bazı medya kurumlarınca çarptırıldığını belirtti. - KARAKAS