Venezuela Fılven Uluslararası Kitap Fuarı'nda İstanbul'a Büyük İlgi

Venezuela'nın Karakas şehrinde 8-18 Kasım tarihlerinde gerçekleşen FILVEN Kitap Fuarı'na, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı eşgüdümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü katıldı. Türkiye'nin onur konuğu olarak yer aldığı fuarda kültür ve edebiyat temalı programlar kapsamında ebru, hat, Türk müziği ve gastronomi etkinlikleri düzenlendi. Türkiye ulusal standında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ de İstanbul temalı kitapları sergiledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk kültürünü, sanatını ve edebiyatını tanıtan 10 binin üzerinde yayını fuara gönderdi. TEDA kapsamında Türk Edebiyatından çevrilen kitaplar da fuarda ziyaretçilere sunuldu.

Devlet Başkanı Maduro fuarın açılışını Türkiye standında yaptı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, FILVEN Kitap Fuarı'nın açılışını, onur konuğu olarak fuarda yer alan Türkiye ulusal standında yaptı. Maduro, ünlü Türk şef ve yemek araştırmacısı Yunus Emre Akkor'dan Türk ve Osmanlı mutfağı hakkında bilgiler aldı, Uğur Taşatan'dan ebru sanatının inceliklerini öğrendi.

Türkiye standında kanun sanatçısı Ahmet Baran, keman sanatçısı Evren Turna, ud sanatçısı Kamuran Umuzdaş ve ritm sanatçısı Burak Çakır Türk müziğinden eserler icra etti. Değerli müzisyenler açılıştaki müzik dinletisinin yanı sıra fuarda iki halk konseri gerçekleştirdi. Büyük beğeni toplayan konserlerin bir bölümünde Venezuelalı sanatçılar Türk müzisyenlere enstrümanlarıyla eşlik etti.

Ünlü Şef Yunus Emre Akkor FILVEN Kitap Fuarı'nda "Bir İmparatorluğun Mutfak Hikâyeleri" adlı bir sunum yaptı. Ardından da ziyaretçilere özel olarak elçilik mutfağında hazırladığı Osmanlı helvası ve şerbetini ikram etti.

Ebru Sanatçısı Uğur Taşatan'ın ebru sanatından örnekler sunduğu fuarda, sanatçı Venezuela Kitap ve Sanat Restorasyonu Birimi için de bir workshop gerçekleştirdi. FILVEN Kitap Fuarı süresince Karakas'taki sanat merkezlerinde İspanyolca alt yazılı Türk filmlerinden bir seçki gösterildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ Genel Müdür Danışmanı Esra Ceceli, Venezüela'nın dünyaca ünlü Simon Bolivar Gençlik Senfoni Orkestrası "El Sistema"'nın Musical Direktörü Eduardo Mendez ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği nezdinde bir görüşme yaptı.

Türkiye'nin Çeviri Destek Programı TEDA'nın da tanıtıldığı fuarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ desteği ile yürütülen ve Türk Yayıncılığını ve telif haklarını yurt dışında tanıtan YATEDAM Projesi hakkında, Proje Direktörü Beste Bal bir panel gerçekleştirdi.

Değerli yazarlar Prof. Dr. İskender Pala "Geçmişten Günümüze Kısa Türk Edebiyatı", Adnan Özer "Modern Türk Şiiri" ve Mehmet Necati Kutlu "Osmanlı Ordusunda Venezuelalı Bir Subay: Rafael De Nogales Mendez" konulu edebiyat ve tarih söyleşileri ile fuara katıldı. Gazeteci- yazar Samet Doğan ise "Türk Edebiyatı ve Sinema" konulu panelde konuştu. Hat Sanatçısı İsmet Keten de Türk hat sanatının en güzel örneklerini Venezuela FILVEN Uluslararası Kitap Fuarı ziyaretçilerine sundu.

OSMANLI PADİŞAHLARINDAN BİRİNİ CANLANDIRMAK İSTERİM

Milyonların heyecanla beklediği "Deliler Fatih'in Fermanı" filminin galası Emaar AVM'de gerçekleşti. Oldukça renkli geçen galada Popstar yarışmasıyla yıldızı parlayan Bayhan Gürhan da göze çarptı. Erkan Petekkaya'nın hayranı olduğunu belirten Bayhan, sık sık oyunculuk teklifleri aldığını söyledi.

Usta oyuncuya gişede bol şans dileyen Bayhan, Osmanlı padişahlarından birin canlandırmak istediğini açıkladı.

Tarihe küçük yaşlardan beri çok meraklı olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı, "Benim için öncelik müzik yapmak. Tabi ki beni cezbedecek bir rol gelirse düşünürüm. Şimdilik oyunculuk tekliflerini kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.