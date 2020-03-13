Venezuela, koronavirüs sebebiyle Avrupa ve Kolombiya'dan uçuşları durdurdu
Venezuela, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa ve Kolombiya'dan uçuşları bir ay süreyle durdurdu.
13.03.2020 02:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 02:16
Venezuela , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa ve Kolombiya 'dan uçuşları bir ay süreyle durdurdu.
Ülke basınındaki haberlere göre Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dünya Sağlık Örgütünün "pandemi" ilan ettiği Kovid-19 karşısında hükümetin aldığı önlemleri duyurdu.
Avrupa ülkelerinin yanı sıra 8 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Kolombiya'dan Venezuela'ya yönelik uçuşların 15 Mart'tan 15 Nisan'a kadar durdurulduğunu açıklayan Maduro, İran, Güney Kore ve Japonya 'dan ülkelerine geri dönen Venezuelalılara ise kısıtlama uygulanacağını belirtti.
Kovid-19'un henüz Venezuela'da görülmediğinin altını çizen Maduro, yine de sıkı bir şekilde ülke olarak hazırlık yapmaları gerektiğini vurguladı.
Maduro, Venezuela genelinde 46 hastanenin Kovid-19 için hazırlandığını, özel hastanelerle de bizzat temas kurarak iş birliği yapmalarını istediğini aktardı.
ABD'nin uyguladığı yaptırımlara da değinen Maduro, yaptırımlar dolayısıyla gerekli olan ürünlere 3 katı maliyetle ulaştıklarına dikkati çekti.
Ülke basınındaki haberlere göre Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dünya Sağlık Örgütünün "pandemi" ilan ettiği Kovid-19 karşısında hükümetin aldığı önlemleri duyurdu.
Avrupa ülkelerinin yanı sıra 8 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Kolombiya'dan Venezuela'ya yönelik uçuşların 15 Mart'tan 15 Nisan'a kadar durdurulduğunu açıklayan Maduro, İran, Güney Kore ve Japonya 'dan ülkelerine geri dönen Venezuelalılara ise kısıtlama uygulanacağını belirtti.
Kovid-19'un henüz Venezuela'da görülmediğinin altını çizen Maduro, yine de sıkı bir şekilde ülke olarak hazırlık yapmaları gerektiğini vurguladı.
Maduro, Venezuela genelinde 46 hastanenin Kovid-19 için hazırlandığını, özel hastanelerle de bizzat temas kurarak iş birliği yapmalarını istediğini aktardı.
ABD'nin uyguladığı yaptırımlara da değinen Maduro, yaptırımlar dolayısıyla gerekli olan ürünlere 3 katı maliyetle ulaştıklarına dikkati çekti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
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