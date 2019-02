Venezuela Krizinde Son Perde: Maduro Karşıtı ve Yanlısı Rakip Konserler Hakkında Neler Biliniyor?

Venezuela'da bu akşam düzenlenecek iki rakip konser var: Birinin adı 'Venezuela'ya Yardım' (Venezuela Aid Live), diğeri 'Venezuela'dan Elinizi Çekin' (Hands off Venezuela).İngiliz milyarder işadamı Richard Branson, Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde uluslararası yardımların ülkeye sokulabilmesini sağlamak adına bir "insani yardım" konseri düzenleyeceğini geçen hafta açıklamıştı.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun buna misilleme olarak Venezuela sınırları içinde yakınlardaki bir bölgede, iki gün sürecek 'Venezuela'dan Elinizi Çekin' konseri düzenleyeceğini duyurması çok gecikmedi. İki konser arasındaki mesafe 15 kilometreden az olacak.'Venezuela'ya Yardım Konseri' (Venezuela Aid Live)Branson, Twitter üzerinden halka katılım çağrısı yaptı:"Venezuela'daki insani kriz her geçen gün kötüleşiyor. Venezuela'ya Yardım Konseri'ne katılın, ülkedeki acı çeken halka yardımcı olun."Konser için seçtiği kent Cucuta'da 800 binden az kişi yaşıyor ve Venezuela'daki yoksulluktan yürüyerek kaçıp gelen yüzbinlerce kişi ile baş etmeye çalışıyor.Sahne, gıda yardımlarının yığıldığı, Kolombiya ile Venezuela arasındaki Tienditas Uluslararası Köprüsü'ne kuruluyor. Devlet Başkanı Maduro'nun talimatı üzerine askerlerin yolu konteynerlerle kapatması neticesinde yardım ulaştırılabilmiş değil.Branson, 'Venezuela'ya İnsani Yardım' konserinin hedefinin 60 gün içerisinde 100 milyon dolar toplamak olduğunu ve sınırın yeniden açılarak yığılan insani yardımın ülkeye aktarıldığını görmek istediğini söyledi.Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido'nun bu girişimi desteklediği söyleniyor. Guaido, Venezuelalılara Cumartesi günü sınırı geçerek ABD'nin gönderdiği insani yardımı ülkelerine taşımaları çağrısı yapmıştı.Maduro ise yardımı ABD'nin Venezuela'yı işgal planının bir parçası olarak görüyor.'Venezuela'dan elinizi çekin''Venezuela'dan Elinizi Çekin' konserinin Cuma ve Cumartesi boyunca sınırın Venezuela tarafında, Simon Bolivar Köprüsü üzerinde sürmesi planlanıyor.Köprü aracılığıyla yaklaşık 1 milyon kişinin yürüyerek ülkeyi terk etmesinden sonra BBC muhabirleri ve diğer uluslararası gazeteciler köprüyü 'çaresizlik köprüsü' olarak nitelendirmeye başladılar.ABD yardımının Venezuela'ya girmesini engelleyeceğini söyleyen Devlet Başkanı Maduro, bu hafta başında ülkenin Rusya'dan 300 ton yardım alacağını açıklamıştı.Venezuelalı yetkililer, hükümetin finanse ettiği 20 bin kutu yardımın Cucuta'ya teslim edileceğini açıkladılar. Burası aynı zamanda, ülkeyi terk eden Venezuelalıların seyahatlerine devam etmeden önce toplanma yeri.Birleşmiş Milletler, şimdiye kadar 2,3 milyon kişinin, yani nüfusun yüzde 7'sinin, ülkeden ayrıldığını kaydediyor. Sahneye kimler çıkıyor, kimler çıkmıyor?'Venezuela'ya Yardım Konseri'nin organizatörleri Cuma günkü ücretsiz konsere 300 bin kişinin katılmasını beklediklerini belirtiyorlar.Dünya çapında tanınan Kolombiyalı sanatçılar Juanes ve Carlos Vives 'Venezuela'ya Yardım Konseri'nde sahne alacak sanatçılar arasında.Konsere çıkacak diğer isimler ise Venezuelalı reggaeton yıldızı Nacho, Meksikalı grup Mana, Dominik Cumhuriyeti'nden sanatçı Juan Luis Guerra ve İspanyol sanatçı Alejandro Sanz.İspanyol-Fransız sanatçı ve söz yazarı Manu Chao'nun da konserde yer alacağı ilan edilmişti. Ancak yıldız ne 'Venezuela'ya Yardım Konseri' ne de 'Venezuela'dan Elinizi Çekin' konserinde yer alacağını duyurdu.Branson sanatçıların ücretsiz sahne alacağını ve konserin finansmanını herhangi bir hükümetin karşılamadığını söylüyor.Pink Floyd'un kurucu üyelerinden Roger Waters ise Venezuela'daki sosyalist hükümeti zayıflatmak için ABD'nin desteğiyle yapıldığını söylediği etkinliği eleştirdi.Waters, Branson'un düzenlediği konser için "İnsani yardımla bir alakası yok" diyor.'Venezuela'dan Elinizi Çekin' konserinde yer alacak kişiler şu an için ilan edilmemiş olsa da, Maduro'nun davetini kabul eden uluslararası sanatçılar eleştirilerin odağı haline gelebilir.Maduro, ordunun, Rusya ve Çin gibi büyük müttefiklerin desteğine sahip. Maduro'nun geçen yıl Mayıs ayında yeniden seçilmesiyle sonuçlanan seçimlerde usulsüzlük yapıldığını savunan Guaido, ABD ile pek çok Güney Amerika ve Avrupa ülkesi tarafından destekleniyor.