Venezuela lideri Maduro'dan Trump'a: Sen sefil, ırkçı ve üstünlük yanlısı birisin

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakalanması ya da tutuklanması için Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başına koyduğu 15 milyon dolarlık ödülü 'sert' bir dille eleştirdi. Venezuela Lideri, ABD hükümetini 'bağnaz ve sefil' bir şekilde kendisine karşı sahte suçlama başlatmakla suçladı.



Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te koronavirüs salgınına karşı kurulan komisyon toplantısında konuştu.

Kaynak: Euronews.com