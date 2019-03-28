Kaynak: İHA

- Venezuela Meclisi: "Rus askeri varlığı egemenliğe darbe"KARAKAS - Venezuela Milli Meclisi, Rusya'nın ülkedeki askeri varlığını "Milli egemenliğe darbe" olarak nitelendirdi. Venezuela'daki Rus askerlerinin varlığının kabul edilmesinden sonra muhaliflerin yoğunlukta olduğu Milli Meclis toplandı. Kendisini "Geçici Devlet Başkanı" ilan Juan Guaido başkanlığında yapılan oylamada, meclis Rus askerlerini, "Milli egemenliğe darbe" olarak nitelendirdi. Anayasasının ihlal edildiği bildirildi.Meclis askeri varlığı onaylamak zorundaOylama sonrasında yaptığı açıklamada Guaido, "Görünüşe göre hükumet ordularına güvenmiyorlar. Çünkü onları ithal ediyorlar. Anayasa'yı tekrar ihlal ediyorlar" ifadelerini kullandı. Yasaya göre Milli Meclis, Venezuela'daki herhangi bir yabancı askeri görevi onaylamak zorunda.İki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları kabul ettiRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova ile Karakas arasındaki işbirliğinin yasalara tam saygı göstererek, askerlerin Karakas'a gittiğini doğruladı. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise "Rusya'nın Venezuela'ya desteği, "Rusya'nın Venezuela'ya desteği, uluslararası hukuka, sağduyu ve saygıya dayanıyor" ifadelerini kullandı.Rusya ile Venezuela 20 anlaşma imzalayacakBu arada Devlet Başkanı Maduro, Rusya ve Venezuela'nın Nisan ayında 20 anlaşma imzalayacağını açıkladı. Hugo Chavez hükümeti sırasında kurulan Rusya ile ilişkilerde ilerleme olduğunu kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le dostane ilişkiler içine girdiklerini garanti etti.