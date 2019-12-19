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Venezuela'nın Kolombiya sınırında 16 uyuşturucu laboratuvarı imha edildi

Venezuela güvenlik güçleri Kolombiya sınırında uyuşturucu çetelerine ait 16 laboratuvarın bulunduğu 2 kampı imha etti.

19.12.2019 03:44 | Son Güncelleme: 19.12.2019 03:44Venezuela'nın Kolombiya sınırında 16 uyuşturucu laboratuvarı imha edildi
güvenlik güçleri sınırında uyuşturucu çetelerine ait 16 laboratuvarın bulunduğu 2 kampı imha etti.
Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) ve Uyuşturucuyla Mücadele Ulusal Ofisi ülkenin Kolombiya sınırındaki Catatumbo bölgesinde uyuşturucu üretimi yapan iki kampa operasyon düzenledi.
Zulia eyaletine bağlı Jesus Maria Semprun kenti kırsalında gerçekleştirilen ve 16 uyuşturucu laboratuvarının imha edildiği operasyonda 7 ton kokain ile 24 ton kimyasal madde ele geçirildi.

Venezuela, Kolombiya, Güncel

Kaynak: AA

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