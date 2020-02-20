Venezuela'nın petrol şirketi PDVSA yeniden yapılandırılacak

Venezuela 'da devlet petrol şirketi PDVSA'yı yönetmek üzere Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami başkanlığında komisyon kuruldu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin petrol üretiminin artırılması amacıyla PDVSA'nın, Devlet Başkanlığına bağlı kurulacak komisyon tarafından yönetilmesi için "Enerjide Acil Durum" kararnamesi çıkardı.

PDVSA'nın başkent Caracas'taki merkezinde düzenlenen ve devlet televizyonu VTV'den canlı yayınlanan imza töreninde konuşan Maduro, "Daha fazla bahane kabul etmiyorum. ya üreteceğiz ya üreteceğiz. Venezuela dünyadaki petrol devlerinden biri olmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık tüm petrol üretimini, petrokimya endüstrisini, rafinerileri yani tüm PDVSA'yı yeniden yapılandıracağımız, dönüştüreceğimiz ve savunacağımız vakit geldi." ifadelerini kullanan Maduro, petrol endüstrisinin güvenliğini garanti altına almak için kurulan Devlet Başkanlığı Komisyonunun bu alanda "tam yetkiye sahip olduğunu" vurguladı.

Maduro, komisyona Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami'nin başkanlık edeceğini, PDVSA tesislerinin güvenliğinin sağlanması için Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'in de komisyonda bulunacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Nestor Reverol, Petrol Bakanı Manuel Quevedo, Bilim ve Teknoloji Bakanı Maria Gabriela Jimenez ve Ulaştırma Bakanı Hipolito Abreu'nun da görev yapacağı komisyonda PDVSA'nın mevcut yönetiminden isimler, işçi temsilcileri ve öğretim görevlileri de yer alacak.