Venezuela petrol zenginliğine rağmen nasıl bu hale geldi?
Venezuela bir zamanlar örnek bir demokrasi olarak görülüyordu.
15.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:46
Venezuela bir zamanlar örnek bir demokrasi olarak görülüyordu. Bugün savaşın olmadığı bir ülkedeki en büyük mülteci trajedisinin merkezi konumunda. BM, 2020 sonuna kadar 6,5 milyon insanın Venezuela'dan ayrılmasını bekliyor. Peki, dünyada bilinen en büyük petrol yataklarına sahip ülke nasıl küresel bir poker oyununun parçası haline geldi?