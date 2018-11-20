Venezuela Teröre Destek Veren Ülkeler Listesine Alınabilir

20 Kasım 2018 Salı 12:00



20 Kasım 2018 Salı 12:00

Adı açıklanmayan bir ABD'li üst düzey yetkili, ABD'nin Venezuela'yı teröre destek veren ülkeler listesine ekleyebileceğini iddia etti.Adını açıklamayan ABD'li bir üst düzey yetkili, ABD'nin Venezuela'yı teröre destek veren ülkeler listesine alabileceğini açıkladı. ABD'li yetkilinin Venezuela'nın teröre destek veren ülkeler listesine ne zaman ekleneceği konusunda herhangi bir karar alınmadığını söylediği iddia edildi.Hükumetin ciddi kanıtlara ihtiyacı varÖte yandan Venezuela'ya daha fazla yaptırım uygulanması konusunda çalışmalar yapan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'nun çalışmalarına son günlerde hız kazandırdığı iddia edildi. Senatör Rubio, Eylül ayında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği bir mektupta Venezuela'nın teröre destek veren ülkeler listesine alınmasını talep etmişti. Mektupta, Venezuela'nın Lübnan'da Hizbullah'a, Kolombiya'da FARC'a finansal destek verdiğini öne süren Senatör ortaya ciddi bir kanıt koyamamıştı.Venezuela'nın teröre destek veren ülkeler listesine eklenmesi, halihazırda ekonomik krizde olan Venezuela'ya yapılan yardımların kısıtlanacağı anlamına geliyor.ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinde, Kuzey Kore, İran, Sudan ve Suriye bulunuyor. Venezuela hükümetinin teröre destek veren ülkeler listesine eklenmesi için ABD hükümeti sağlam kanıtlar koymak zorunda. - WASHINGTON