Venezuela ve Kolombiya Arasında Silahlı Gruplar Tartışması

Venezuela Dışişleri Bakanı
Jorge Arreaza, Kolombiya
topraklarında Venezuela'ya saldırmak üzere silahlı kişilerin eğitildiğini ileri sürdü. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı
ise bu iddiaları reddetti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'nun, biri ABD
askerlerince de kullanılan askeri üs olmak üzere Kolombiya'nın iki bölgesinde silahlı kişilerin Beyaz Saray
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
'un yönettiği planlar dahilinde eğitim aldığı iddiasının ardından iki ülke arasındaki diplomatik tansiyon yeniden yükseldi.
Başkent Caracas'ta ülkesinin diplomatik temsilcileri ile bir araya gelen Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, Maduro'nun beyanatlarını yeni açıklamalarla destekledi.
Maduro'nun, Kolombiya'nın Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı Tona kenti kırsalında 743 silahlı kişiye eğitim verildiği yönündeki açıklamalarını hatırlatan Arreaza, bu kişilerin Venezuela askeri kıyafetleri giyerek Kolombiyalılara saldırı düzenlemek üzere eğitildiğini iddia etti.
Arreaza, bu planın Venezuela'ya yönelik uluslararası askeri müdahaleyi meşrulaştıracak bir Venezuela-Kolombiya çatışması çıkarmak amacıyla yapıldığını belirtti.
"Kolombiya hükümeti tüm farklılıklara rağmen iki ülke arasında çatışmadan kaçınıyor olsaydı (Maduro tarafından gündeme getirilen) bu konular hakkında soruşturma açmış olması gerekiyordu." ifadesini kullanan Arreaza, Kolombiya'nın konu hakkında herhangi bir girişimde bulunmadığına dikkati çekti.
-"Kolombiya Dışişleri Bakanı aramalarıma cevap vermiyor"
Konu hakkında Kolombiyalı mevkidaşı Carlos Holmes Truijjo ile doğrudan konuşmak istediğini vurgulayan Arreaza, Trujillo
'nun aramalarına cevap vermediğini ifade etti.
Arreaza, Kolombiya'ya iki ülke arasında iletişim kanalının kurulması isteği ile son 4 ayda 4 kez mektup yazıldığını fakat Kolombiya'dan yanıt alamadıklarını anlattı.
İki ülke arasındaki uzun kara sınırına dikkati çeken Arreaza, ülkesi ve Kolombiya arasındaki iletişimin, ticari ataşelerle değil devlet başkanları ve bakanlar düzeyinde sağlanması gerektiğinin altını çizdi.
Kolombiya'dan yazılı açıklama ile tepki
Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ise Arreaza'nın beyanatlarına yazılı açıklama ile yanıt verdi.
Kolombiya'nın Venezuela'ya karşı "komplolara" katıldığı yönündeki iddiaların "açık ve şiddetli şekilde" reddedildiği vurgulanan açıklamada, Kolombiya'nın uluslararası hukuka, normlara ve geleneklere bağlılığı teyit edildi.
Açıklamada, "Venezuela halkının yeniden barış ve demokrasiyi yaşaması için" Kolombiya'nın diplomatik ve siyasi kanallarla Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve uluslararası toplum nezdindeki çalışmalarına devam edeceği belirtildi.
Venezuela'dan ABD'ye protesto notası
Öte yandan ABD'nin Caracas'taki Ticari Ataşesi James Story de son gelişmeler üzerine Venezuela Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisine nota verildi.
Amerika Birleşik Devletleri,Venezuela,Kolombiya
14 Aralık 2018 Cuma 10:57