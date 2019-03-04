Venezuelalı Muhalif Lider Guaido Tutuklanma Riskine Rağmen Ülkesine Geri Döndü

Geçtiğimiz günlerde Latin Amerika turuna çıkan Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido ülkesine geri döndü. Başkent Caracas'taki Maiquetia Uluslararası Havalimanı'nda binlerce vatandaş tarafından karşılanan 35 yaşındaki genç lideri ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinden diplomatlar da yalnız bırakmadı.…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'v=1_i-oYV1eMI&redir_token=-V-X3Tx0tpcBrY5VDATxhZ4ROAN8MTU1MTgxNTE1NkAxNTUxNzI4NzU2&event=video_description&q=https://tr.euronews.com/2019/03/04/venezuelali-muhalif-lider-guaido-tutuklanma-riskine-ragmen-ulkesine-geri-dondu' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'v=1_i-oYV1eMI&redir_token=-V-X3Tx0tpcBrY5VDATxhZ4ROAN8MTU1MTgxNTE1NkAxNTUxNzI4NzU2&event=video_description&q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F03%2F04%2Fvenezuelali-muhalif-lider-guaido-tutuklanma-riskine-ragmen-ulkesine-geri-dondu' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCNaC0oqg6eACFVz04wcdTfECRyj4HUjC8dWrmNSv_NcB' data-target-new-window='True' rel='nofollow noopener' target='_blank'>https://tr.euronews.com/2019/03/04/ve...</a>