14.06.2019 00:36
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Venezuelalılar, göçmenlere yönelik yeni zorunluluklar öncesi Peru'ya akın etti

Venezuelalılar, göçmenlere yönelik yeni zorunluluklar öncesi Peru

Peru'da, göçmenlerin girişi için cumartesi günü uygulamaya konulacak yeni kurallar öncesinde binlerce Venezuelalının ülkeye akın ettiği bildirildi.

Peru'da, göçmenlerin girişi için cumartesi günü uygulamaya konulacak yeni kurallar öncesinde binlerce Venezuelalının ülkeye akın ettiği bildirildi.
Tumbes bölgesi emniyet yetkilisi Raul Alfaro, bir televizyona verdiği röportajda, çarşamba günü 4 bin Venezuelalının kuzey sınırından Peru'ya giriş yaptığını ve bunun, ülkeye giriş yapan günlük ortalama göçmen sayısının iki katı olduğunu belirtti.
"İlerleyen saatlerde göçmen sayısının artması muhtemel." diyen Alfaro, ulusal polisin koruma ve güvenlik sağladığını böylece bu kişilerin ülkeye organize bir şekilde girebildiklerini söyledi.
Peru, cumartesi gününden itibaren, daha önce nüfus cüzdanları ile ülkeye girmelerine izin verilen Venezuelalı göçmenlerden pasaport ve vize isteyecek.
Göçmenlere yönelik yeni şartlar
Perulu yetkililer, geçen hafta, 15 Haziran'dan itibaren Venezuelalıların Peru'ya, ülkenin Caracas'taki elçiliğinden verilen vize ve pasaportla girmeleri gerekeceğini belirtmişti.
Göçmenlik bilgilerinde sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle yaklaşık 50 Venezuela vatandaşı, geçen hafta ülkelerine geri gönderilmişti.
Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, ülkelerindeki ekonomik krizden kaçarak Peru'ya gelen Venezuelalı göçmenlere yönelik daha sert önlemler alındığını duyurmuştu.

"Göçmenlere kollarını açan Peru'nun artık daha sıkı bir duruş sergileyeceğini" ifade eden Vizcarra, suç işleyenlerin ülkelerine geri gönderilmesine devam edileceğini kaydetmişti.

Peru'nun, hali hazırda 770 bin civarında Venezuelalıya ev sahipliği yaptığı ifade ediliyor.

Kolombiya ve Peru'dan Venezuelalı göçmenler için ortak karar

Güney Amerika ülkeleri Kolombiya ve Peru, komşu Venezuela'daki ekonomik kriz sebebiyle ülkelerine yönelik göçmen akınına karşı ortak hareket etme konusunda geçen ağustosta uzlaşıya varmıştı. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen iki günlük toplantının ardından yapılan açıklamada, göçmenler için ortak veri tabanı oluşturulması kararlaştırılmıştı.

Ülkesini terk eden Venezuelalı sayısı 4 milyona ulaştı
Birleşmiş Milletler (BM), 7 Haziran'da, son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşadığı Venezuela'da ülkesini terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığını bildirmişti.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden yapılan ortak yazılı açıklamada, Venezuela'da 2015 sonu itibarıyla ülkeyi terk edenlerin sayısının 695 bin kişi olduğu anımsatılmış ve dünya çapında şimdiye kadar ise 4 milyon Venezuelalı mülteci ve göçmenin komşu ülkelere sığındığı kaydedilmişti.
Açıklamada, bu Venezuelalı mülteci ve göçmenden 1,3 milyonunun Kolombiya'ya, 768 bininin Peru'ya, 263 bininin Ekvador'a, 130 bininin Arjantin'e, 288 bininin Şili'ye ve 168 bininin Brezilya'ya, geri kalanların da Meksika, Orta Amerika ve Karayip ülkelerine sığındığını bildirilmişti.
Kaynak: AA
Kolombiya, Venezuela, Güncel

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