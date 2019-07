- Venezuelalılar, kuruluşlarının 208'inci yıl dönümünü kutladı

- Venezuelalılar, kuruluşlarının 208'inci yıl dönümünü kutladıKARAKAS - Bağımsızlık Bildirgesi Yasası ile İspanya 'dan 208 yıl önce ayrılan Venezuela, Kurtuluş Günü'nü kutladı. Kutlamalar için sokaklara inen Venezuelalılar, "Biz her zaman Chavez'le ve Maduro'yla birlikteyiz" sloganları atarken Devlet Başkanı Nicolas Maduro da, karşı karşıya oldukları olası savaşlar için halkına bir kez daha hazırlıklı olması çağrısında bulundu. Venezuela, 208 yıl Bağımsızlık Bildirgesi Yasası ile İspanya'dan ayrıldığını ilan etti. İfade özgürlüğü, ulusal ve kültürel egemenlik ile kolonileşme kültürünün reddedilmesi gibi değerler kabul edildi. Kutlamalar için Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yaptığı çağrıya cevap veren halk, başkent Karakas'ın merkezindeki Los Proceres caddesine çıktı. Bir yandan Kurtuluş Günü'nü kutlayan Venezuelalılar, bugünü aynı zamanda ABD ve bazı 0ülkelerin ambargosuyla zor günler yaşayan Maduro'ya destek günü haline getirdi.Halktan Maduro'ya destek mesajlarıCaddelerde davullar eşliğinde yürüyenler, "Bağımsızlıkla var olan bağlılığımızı tekrar göstermek için buradayız. Bolivar'ın kanımızda bıraktığı özgürlük süreçlerine inanmaya devam ediyoruz. Biz her zaman Chavez'le ve Maduro'yla birlikteyiz" dedi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in kısa süre önce ülkelerine yaptığı ziyaret sonrasında yayımladığı raporu da eleştiren halkın aynı ağızdan, "Bachelet'in burada yaptığımız her şeyi dikkate almasını istiyoruz" sözlerini söylediği sık sık duyuldu.Venezuela halkının onuru için Los Proceres'e geldiğini söyleyen çocuklar ise, "Bolivarcı Devrim'in başarıları için, değerlerimizi haklı çıkarıp ülkeyi hayatımıza karşı savunmaya hazırız" sözleriyle vatanperverliklerini dile getirdi.Maduro'dan savaş vurgusuKurtuluş Günü'ne uygun olarak giyinen Devlet Başkanı Nicolas Maduro da konuşmasında insanlarına karşı karşıya oldukları savaşlar için hazırlanmaları gerektiği yönünde mesajlar verdi. Tarihin doğru tarafında olduklarını iddia eden Maduro, şu anda Venezuela'nın iki yüz yıl öncesiyle paralellikler yaşadığını hatırlattı. Başka bir boyunduruk altına girmemek için benzer savaşlar verebileceklerinin altını çizdi. Askeri geçit töreninden sonra yaptığı konuşmada Maduro, "Cennetteki babamıza bakıyoruz ve ondan barış istiyoruz. Ama bu süre boyunca askeri tatbikatlarımız bakıyoruz ve füzelerimizden ve askerimizin gücünden dolayı Tanrı'ya şükrediyoruz" sözleriyle de düşmanlarına mesaj verdi.Mecliste olağanüstü oturumYürüyüş başlamadan önce, Milli Kurucu Meclis'te olağanüstü bir oturum yapıldı. Venezuela Ordusu'nun en üst düzey komutanlarından Operasyonel Stratejik Komutanlığının başı Remigio Ceballos toplantıda yer aldı. Ceballos, onur konuğu olduğu Meclis'te Kurtuluş Günü için yaptığı konuşmada, Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin ülkeyi tehdit eden her türlü silahlı grupla savaşmaya hazır olduğunu duyurdu.Muhalifler azalıyorÖte yandan, Kurtuluş Günü etkinlikleri sırasında darbeci muhalif lider Juan Guaido'nun destekçileri de sokaklara döküldü. Guaido, halk kahramanı Francisco de Miranda'nın heykeline tırmanarak halka seslendi. Guaido, Michelle Bachelet'in raporuna atıfta bulunarak, "Bu rejimi diktatörlükten daha fazla karakterize etmeye değecek bir örnek yok" dedi. Arka arkaya yapılan darbe girişimlerinden sonuç alınamaması nedeniyle, muhalefetin yaptığı mitingin eskiye nazaran daha sönük geçtiği gözlendi.