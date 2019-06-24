Venezuelalıların Avrupa'ya iltica başvuruları artıyor

Son yıllarda ekonomik ve siyasi krizin yaşandığı Venezuela'da insanlar, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yönelik yaptığı siyasi sığınma başvuruları 18 bin 400'e yükseldi.

Ülke basınında çıkan haberlerde, Venezuelalıların başta İspanya, İtalya ve Almanya olmak üzere, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyeleri Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn gibi ülkelere iltica başvurularının arttığı belirtildi.

AB ülkelerine sığınma talebinde bulanan Venezuelalıların sayısının 18 bin 400 olduğu belirtilen haberlerde, Venezuelalıların, Suriyelilerden sonra Avrupa'ya en çok başvuru yapan ikinci millet olduğuna işaret edildi.

Ülkesini terk eden Venezuelalıların sayısı 4 milyona çıktı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden geçen hafta yapılan ortak yazılı açıklamada, Venezuela halkının ülkeyi hızla terk etmesinin şaşırtıcı boyutlarda olduğu ifade edilmişti.

Venezuela'da 2015 sonu itibarıyla ülkeyi terk edenlerin sayısının 695 bin kişi olduğu anımsatılan açıklamada, dünya çapında şimdiye kadar ise 4 milyon Venezuelalı mülteci ve göçmenin, komşu ülkelere sığındığı kaydedilmişti.

Açıklamada, Venezuelalı mülteci ve göçmenlerden 1,3 milyonunun Kolombiya'ya, 768 bininin Peru'ya, 263 bininin Ekvador'a, 130 bininin Arjantin'e, 288 bininin Şili'ye ve 168 bininin Brezilya'ya, geri kalanların da Meksika, Orta Amerika ve Karayip ülkelerine sığındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA