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Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Atlas Global Yeşilyurt: 3

Venüs Sultanlar Ligi takımlarından Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Atlas Global Yeşilyurt'a 3-0 mağlup oldu.

30.11.2019 19:05 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:10Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Atlas Global Yeşilyurt: 3
Venüs Sultanlar Ligi takımlarından Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Atlas Global 'a 3-0 mağlup oldu.

Venüs Sultanlar Ligi 11. Hafta müsabakasında, Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Atlas Global Yeşilyurt'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla Aydın'ın Sultanları, son 6 maçta 5'inci yenilgisini almiş oldu.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir, Turgut Uzun Çakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Balkestein, Ezgi, Meryem, Bihter, Hande Berra, Erçe, Selin, Semra, Cansu, Ecem, Sobolska, Duygu

Atlas Global Yeşityurt: Buket, Tuğba, Alexia, Derya Cebecioğlu, Ayça, Nicole Elif, İrem, Derya Güç, Şule, Tuana, Gözde, Damla, Arzum

Süre: 79 dakika (26,25,28) - AYDIN

Büyükşehir Belediyespor, Yeşilyurt, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

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