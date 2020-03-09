Venüs'ün Renkleri
- Venüs'ün Renkleri 3. kişisel sergisini açtı Amasya'da yaşayan Şaziye Aslı Çuhadar, 3. kişisel karışık el sanatları sergisini açtı.
09.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:59
- Venüs'ün Renkleri3. kişisel sergisini açtı
AMASYA - Amasya 'da yaşayan Şaziye Aslı Çuhadar, 3. kişisel karışık el sanatları sergisini açtı. "Venüs'ün Renkleri" adlı seri 9-15 Mart arasında Hazeranlar Konağı sanat galerisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Serginin açılışını Belediye Başkanı Mehmet Sarı, eski Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan yaptı.3. kişisel karışık el sanatları sergisini açan Şaziye Aslı Çuhadar, "Üçüncü serginin karışık el sanatları sergisi her çeşit sanatın her dalı var içerisinde çini var, guaj boya var, tablolar, taş boyama var, takı tasarımı var ve daha değişik objeler farklı olan her şeyi tasarıma ait her şeyi sergiledim. Bu sergide her şey kendime ait. Tasarım yapmayı çok seviyorum, karışık her sanattan, her sanat dalından eserler var. Elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalıştım. Amasya'yı çok seviyorum, Amasya tabloları, Amasya çini çalışmaları, ayrıca resme bağlı değil, şiirlerimde var karışık renkli olduğunu düşünüyorum. 7 gün buradayız. Bütün Amasyalı sanatseverleri bekliyorum" dedi.
AMASYA - Amasya 'da yaşayan Şaziye Aslı Çuhadar, 3. kişisel karışık el sanatları sergisini açtı. "Venüs'ün Renkleri" adlı seri 9-15 Mart arasında Hazeranlar Konağı sanat galerisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Serginin açılışını Belediye Başkanı Mehmet Sarı, eski Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan yaptı.3. kişisel karışık el sanatları sergisini açan Şaziye Aslı Çuhadar, "Üçüncü serginin karışık el sanatları sergisi her çeşit sanatın her dalı var içerisinde çini var, guaj boya var, tablolar, taş boyama var, takı tasarımı var ve daha değişik objeler farklı olan her şeyi tasarıma ait her şeyi sergiledim. Bu sergide her şey kendime ait. Tasarım yapmayı çok seviyorum, karışık her sanattan, her sanat dalından eserler var. Elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalıştım. Amasya'yı çok seviyorum, Amasya tabloları, Amasya çini çalışmaları, ayrıca resme bağlı değil, şiirlerimde var karışık renkli olduğunu düşünüyorum. 7 gün buradayız. Bütün Amasyalı sanatseverleri bekliyorum" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Venüs'ün Renkleri
Etiketler : Mehmet Sarı, Amasya, Yerel
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