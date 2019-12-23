VEOCEL'den 'verimli yıl' açıklaması

Elyaf alanında faaliyet gösteren Lenzing Grubu'na ait VEOCEL markası için 2019'un verimli geçtiği açıklandı.



Lenzing Grubu'na ait VEOCEL markası için 2019'un verimli geçtiği duyuruldu. Yapılan bilgilendirmeye göre, 2019, Lenzing için önemli bir yıl oldu. Şirket, eko-yeniliklere yatırım yapmaya, yeni iş ilişkileri ve ortaklıklar yapmaya ve markanın geleceği için tohumlar atmaya devam etti. Tüketicilerin eko-farkındalığı giderek artarken daha sürdürülebilir dokusuz ürünlere gösterilen talep de artmaktadır. Lenzing, paydaşlara çevrenin korunmasına yönelik çözümlerin sunulmasında büyük adımlar atmıştır. Bu yıl ki önemli olaylardan birisi de yeni marka ile birlikte markalama belgelendirme kriterinin kullanıma sunulmasıdır. Bu, şirketin lif markasının bir güven etiketi olarak oluşturulması ve sürdürülebilir ürünlerin tespitinde tüketicilere yardımcı olunması kapsamında dokusuz sektörde yeni bir yaklaşımdır. Ayrıca VEOCEL, markalı özel viskoz lifler için çevreye karşı sorumlu üretim prosesi özelliği sergileyen Eco Care teknolojisini de tanıtmıştır. Üretim sürecinde kullanılan CO2 emisyon ve fosil kaynak miktarı, sektör ortalamasının yaklaşık yarısı olup bu durum, viskoz lifleri, jenerik olanlara kıyasla daha çevre dostu haline getirmektedir. Markanın lifler, biyo-çözünürlük ve biyolojik olarak tamamen bozunabilirlik testlerinin önde gelen laboratuvarı Organic Waste Systems'de (OWS) test edilmiş olup, tatlı su, deniz suyu, toprak ve gübrede biyolojik olarak tamamen çözüldüğü tespit edilmiştir.



Marka ekibinin, lifin ötesinde dokusuz sektörü yeni boyutlara getirmek için 2020 yılında da marka ortaklarıyla yeni fırsatlar keşfetmeye devam edeceği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA