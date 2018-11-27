Kız Arkadaşı Aniden Ölünce, Verdiği Sözü Tutmak İçin Cesediyle Nikah Kıydı!

Hintli bir adam, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden kız arkadaşı için düzenlediği Hint geleneklerine uygun bir düğün töreninde ölen kız arkadaşı ile nikah kıydı.

CENAZEDE, DÜĞÜN RİTÜELLERİ SERGİLEDİ

Cenaze töreninde çekilen videoda, oldukça üzüntülü olduğu görülen adamın, cenazeye katılanların önünde Hint geleneklerine uygun düğün ritüelleri sergilediği görülmekte.

GENÇ KIZIN ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Öte yandan videoda, hayatını kaybeden genç kadının annesinin, Hint geleneklerine uygun şekilde bir gelin gibi giydirilen kızının üzerine evliliği sembolize eden kırmızı toz serpildiği ve başına erkek arkadaşı tarafından kırmızı bir nokta koyulduğu sırada ağladığı görülüyor.

4 YILDIR BİRLİKTEYDİLER

Genç çiftin yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu ve trajik kaza yaşanmadan önce evlenmeyi planladıkları belirtildi.

"BU, GERÇEK AŞK"

Cenazeye katılan biri tarafından çekilen video sosyal medyada geniş bir kitle tarafından paylaşılırken, sosyal medya kullanıcılarından bazılarının, Hintli adamın düzenlediği evlilik törenini takdirle karşılamasına ilişkin yorumlar dikkat çekti.

Chetan Anand isimli bir adam videoya ilişkin yaptığı yorumda, "Bu filmlerde görebileceğiniz tarzda bir şey değil, bu gerçek aşk" dedi.

Madhu isimli kadın bir kullanıcı ise, "Hayatımda, beni böyle sevebilecek bir adam istiyorum" yorumunda bulundu.