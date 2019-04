Kaynak: AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Verdiğimiz sözlerin tamamını yapmaya çalışacağız. Yapamadığımız sözlerimiz ve vaatlerimiz varsa neden yapamadığımızı belediye başkanımız dönem dönem açıklayacak." dedi.Kesin olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı adına CHP'den Kırşehir Belediye Başkanlığını kazanan Selahattin Ekicioğlu ile CHP Kırşehir İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Kaya, 31 Mart akşamında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebinin ilk defa Kırşehir'de yankı bulduğunu, kırmızı noktanın ilk Kırşehir'de yandığını söyledi.Kırşehir Belediye Başkanı seçilen Ekicioğlu'na genel merkez olarak, hukuki, teknik ve belediye hizmetleri anlamında her türlü desteği vereceklerini ifade eden Kaya, Kırşehir halkı için ne isterse her zaman yanında olacaklarını vurguladı.Daha önce Kırşehir'deki açıklamalarında birçok belediyeyi kazanacaklarını söylediğini vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:"Ben dana önce birçok belediyeyi kazanacağımızı buradan söylemiştim. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Muhittin Böcek, Vahap Seçer nasıl belediye başkanı olacak diye düşünmüşlerdi. Biz inandığımız şeyleri söylemiştik. Kırşehir'de, inandığımızı belediye başkanımız rakamsal olarak yakalayamadı. Kendisi onun üzüntüsünü yaşıyor. Yüzde 50'nin üzerindeydi. Verdiğimiz sözlerin tamamını yapmaya çalışacağız. Yapamadığımız sözlerimiz ve vaatlerimiz varsa neden yapamadığımızı belediye başkanımız dönem dönem açıklayacak. Eğer 5 yıl sonunda yapamadıklarımız olursa medenice çıkıp diyeceğiz, mesela 30 taneden üç taneyi yapamadık, bunun nedenleri de şunlardır diyeceğiz."Başarının kazanılmasında emeği olan herkesi kutlayan Kaya, "Sadece Türkiye'nin gözü bizim üzerimizde değil, dünyanın gözü bizim üzerimizde. Türkiye'deki yazarlar, çizerler beni aradıklarında Ankara'yı, İstanbul'u kutlamıyorlar, Kırşehir nasıl oldu diyorlar. İnanarak, inançla, kararlılıkla olduğunu onlara anlatıyorum. Kırşehir İç Anadolu Bölgesi'nin bir bayrağı oldu. Bu bayrak asla yere inmeyecek." ifadelerini kullandı.Selahattin Ekicioğlu da belediye başkanlığı döneminde hiç kimseyi utandırmayacağını ve mahcup etmeyeceğini dile getirdi.Hizmet üretirken her zaman hakkaniyetle ve adaletle hareket edeceğini bildiren Ekicioğlu, "İnsanlara dokunurken de hakkaniyetle dokunacağız. Parti rozetimi çıkarıp artık il başkanına devredeceğim. Türk bayrağı rozetimi takacağım. Kırşehir'in tüm bireylerini kucaklayan bir yapıyla, daha önceki hümanist, idealist yapımla yoluma devam edeceğim. Kırşehir'i güzel günlere taşıyacağız. Anadolu'nun ortasında farklı bir yapı ortaya çıktıysa bu mücadele kültürünün bir ürünüdür. Biz mücadele etmeyi seviyoruz. Bunu halkımızla başardık. Biz Ahi Evran'ın torunlarıyız." diye konuştu.Ekicioğlu, konuşmasının ardından CHP rozetini çıkararak, Türk bayrağı rozeti taktı.Toplantıya, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Başkanı Baran Genç, CHP'nin kazandığı diğer ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.