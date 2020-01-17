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Verem Haftası'nda çocuklar ödülleri topladı

Her yıl Ocak ayının ilk haftası kutlanan Veremle Savaş Eğitim Haftası'nda düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmasının sonuçları açıklandı.

17.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:34Verem Haftası'nda çocuklar ödülleri topladı

Verem hastalığına dikkat çekmek ve insanları bilinçlendirmek amacıyla Veremle Savaş Eğitim Haftası'nda İzmir Verem Savaş Derneği tarafından düzenlenen 73. Verem Savaş Propaganda Haftası konulu öykü, resim, slogan-afiş, şiir ve kompozisyon yarışması sonuçlandı.

Bu hastalıkla mücadelede farkındalık oluşturmayı hedefleyen Verem konulu yarışma programında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Öykü dalında Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu öğrencisi Şükriye Sümeyye Kurkmaz 1'nci olurken Nedret Keten Ortaokulu öğrencisi Sena Naz Abaylı 2'nci, Güzelyalı Ortaokulu Öğrencisi Ege Yiğit ise 3'ncü oldu.

Şiir yarışması ödülleri

1.Nazlıcan Yılmaz-Şehit Halit Zilan Çelik İmam Hatip Ortaokulu

2.Sıla Nur Türkatalay- Şehit Halit Zilan Çelik İmam Hatip Ortaokulu

3.Özge Sabaz-Güzelyalı Ortaokulu

Kompozisyon Ödülleri

1.Kübra Esendere-Kazım Karabekir Ortaokulu

2.Buse Naz Uysal-Güzelyalı Ortaokulu

3.Ceylin İnanç-Kazım Karabekir Ortaokulu

Resim Yarışması İlkokul

1.Balım Ertem-Vali Rahmi Bey İlkokulu

2.Asya Bektaş-Çandarlı Cumhuriyet İlkokulu

3.Damla Deniş-Şehit Komando Er Fatih Özcan İlkokulu

Resim Yarışması Ortaokul

1.Beyzanur Söğüt-Eren Şahin Eronat Ortaokulu

2.Doğa Dumbak-Eren Şahin Eronat Ortaokulu

3.Deniz İnal-Hasan Pınarçalı Ortaokulu

Afiş-Slogan Yarışması

1.Şengül Akkoca-Şehit Halit Zilan Çelik İmam Hatip Ortaokulu

2.Rıfat Ege Tunç-Şehit Halit Zilan Çelik İmam Hatip Ortaokulu


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Kaynak: Bültenler

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