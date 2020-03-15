Menü
Haberler ›› Güncel ››Verem Savaş Derneği kongresinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Güncel

Verem Savaş Derneği kongresinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük Verem Savaş Derneği'nin olağanüstü kongresinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

15.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:44
Karabük Verem Savaş Derneği'nin olağanüstü kongresinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Verem Savaş Derneği'nde yapılan ve 2 adayın yarıştığı olağanüstü kongrede, oy sayımı sırasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, Fatih S. (35), Murat S. ve Özdemir A. (44) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Verem Savaş Derneği kongresinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler : Karabük, Polis, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek Güncel
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi Güncel
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı Güncel
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar Güncel
Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar
Bakan Koca, Güncel
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı