Verem Savaş Derneği kongresinde kavga çıktı
Verem Savaş Derneği kongresinde kavga çıktı Kongrede yaşanan kavgada üç kişi yaralanırken, kongre iptal edildi Karabük Verem Savaş Derneği kongresinde çıkan kavgada üç kişi yaralandı.
15.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:32
Verem Savaş Derneği kongresinde kavga çıktıKongrede yaşanan kavgada üç kişi yaralanırken, kongre iptal edildi
KARABÜK - Karabük Verem Savaş Derneği kongresinde çıkan kavgada üç kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Karabük Verem Savaş Derneğinin dernek binasında yapılan ve iki adayın yarıştığı kongrede tartışma çıktı. İki grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaşanan kavgada, Özdemir Akçin (44), Fatih Sivri ve Murat Sivri yaralandı.Yaralılar ambulansla Özel MEDİKAR ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kongre iptal edildi.
KARABÜK - Karabük Verem Savaş Derneği kongresinde çıkan kavgada üç kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Karabük Verem Savaş Derneğinin dernek binasında yapılan ve iki adayın yarıştığı kongrede tartışma çıktı. İki grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaşanan kavgada, Özdemir Akçin (44), Fatih Sivri ve Murat Sivri yaralandı.Yaralılar ambulansla Özel MEDİKAR ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kongre iptal edildi.
Kaynak: İHA
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