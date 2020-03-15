Verem Savaş Derneği kongresinde kavga çıktı...İşte o anlar
Verem Savaş Derneği kongresinde kavga çıktı.
15.03.2020 21:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:06
Verem Savaş Derneği kongresinde kavga çıktı...İşte o anlarKongrede yaşanan kavgada üç kişi yaralanırken, kongre iptal edildi
KARABÜK - Karabük Verem Savaş Derneği kongresinde çıkan kavgada üç kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Karabük Verem Savaş Derneğinin dernek binasında yapılan ve iki adayın yarıştığı kongrede tartışma çıktı. İki grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaşanan kavgada, Özdemir Akçin (44), Fatih Sivri ve Murat Sivri yaralandı.Yaralılar ambulansla Özel MEDİKAR ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kongre iptal edildi.
KARABÜK - Karabük Verem Savaş Derneği kongresinde çıkan kavgada üç kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Karabük Verem Savaş Derneğinin dernek binasında yapılan ve iki adayın yarıştığı kongrede tartışma çıktı. İki grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaşanan kavgada, Özdemir Akçin (44), Fatih Sivri ve Murat Sivri yaralandı.Yaralılar ambulansla Özel MEDİKAR ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kongre iptal edildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Verem Savaş Derneği kongresinde kavga çıktı...İşte o anlar
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