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Veren el ile alan el arasında köprü oluyorlar

Hayırseverler vatandaşların katkılarıyla, Cansuyu Derneği korona virüs nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve bu süreçte işsiz kalan vatandaşların yardımına koşuyor.

10.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:17
Veren el ile alan el arasında köprü oluyorlar
Hayırseverler vatandaşların katkılarıyla, Cansuyu Derneği korona virüs nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve bu süreçte işsiz kalan vatandaşların yardımına koşuyor.

Başta İstanbul , Ankara ve Manisa olmak üzere birçok kentte, Cansuyu ekipleri yardımlarını sürdürüyor. Cansuyu, yaşlılara ekipler göndererek ihtiyaçlarını gideriyor.

Cansuyu Derneği, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlara temel ihtiyaçları ulaştırmayı sürdürüyor. Yaşlılara ekipler göndererek ihtiyaçlarını gideren Cansuyu, diğer taraftan ekonomik olarak etkilenen kesimlere de ulaşmayı sürdürüyor. Bu süreçte işsiz kalan, evini geçindiremeyecek duruma gelen vatandaşlara da Cansuyu ulaşıyor. İşsiz kalanları tespit çalışmalarından sonra ihtiyaç olan ailelere Cansuyu hızlı bir şekilde temel gıda maddelerini içeren yardım paketlerini ulaştırdı.

"Mağdur ailelere ulaşıyoruz"

Manisa'daki yardım çalışmalarını organize eden Cansuyu Manisa Temsilcisi Fatih Akova, yaptığı açıklamada, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. 2020 itibarıyla birçok olumsuz olayla karşı karşıya kaldıktan sonra son olarak korona virüs salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı durdurma noktasına getirdi. Bizler Cansuyu Derneği olarak bu zor günlerde yine mağdur ve muhtaç vatandaşlarımızın yanında olup, tüm temsilciliklerimiz ile Türkiye'de yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. Bizler de Manisa'da işsiz kalan, evine ekmek götürmeyen aileleri tespit edip onlara yardımlarımızı ulaştırırken diğer taraftan tüm muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Mağdur ailelere gıda ve çocuklara oyuncak dağıtıyoruz. Yardımlarımızda gıda dağıtımlarını önceliyoruz. Evine ekmek götürmeyen vatandaşlarımıza temel gıda maddelerinden oluşan gıda yardımları yapıyoruz, çocukları mutlu etmek için oyuncaklar dağıtıyoruz. Tabii bu süreçte genel hijyen kurallarına uyarak maske ve eldivenlerimizle insanlara yardımlarımızı ulaştırıyoruz." dedi.

SMS ile de bağış yapılabiliyor

Virüsten dolayı mağdur olan kesimlerin dertlerine bir nebze de olsa çare olmak için Cansuyu Derneğinin hızlı bir şekilde harekete geçerek bağış sistemi kurduğunu kaydeden Akova, "Normal banka hesaplarının yanı sıra bağış yapmak isteyen vatandaşlar SMS üzerinden de bağışta bulunabiliyor. SMS sisteminden Cansuyu yazarak 6639'a gönderen hayırseverler, bir mesaj ile 10 TL bağış yapabiliyor." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Manisa, SMS, Güncel
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