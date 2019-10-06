Haberler » 3. Sayfa » Haber

Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler

Bursa'da veresiye vermeyen bir market sahibinin darp edildiği anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

06.10.2019 09:20

Bursa'da bir grup, kendilerine veresiye vermediği gerekçesiyle marketçiyi öldüresiye dövdü. Tekme, sopa ve yumrukların havada uçuştuğu anlar marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

"VERESİYE VEREMEM" DEYİNCE SALDIRDILAR

Olay, dün 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, akrabaları olan M.M.'den daha önce veresiye alıp borcunu ödemeyen bir grup, alışveriş yapmak için tekrar markete girdi. Market sahibi borçlarını ödemedikleri için veresiye veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen grup dışarıda bulunan ve yanlarında getirdikleri sopalarla market sahibine saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polisin geldiğini gören saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Başından yaralanan M.M. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Veresiye yiyecek içecek alamadıkları iddiası ile market sahibini tekme tokat döven şüpheliler iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde içeri giren bir grup ile market sahibi bir süre konuştuktan sonra saldırganların önce dışarı çıktığı daha sonra markete geri gelerek market sahibine sopa ve yumruklar ile saldırdığı görüldü.

Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(6)
ADINI YAZ Y:Markette veresiye alış verişi kaldırsınlar. . . görünüşe bakılırsa sadece problemler yaşanıyor. benim yaşadığım ülkede 5 kuruş eksik olunca aldığın şeyi bırakmak zorundasın. . market sahibleri bakkal açıyorlarsa geçimlerini sağlamak için açıyorlar onlarında kendilerine göre zamanında ödemeleri vardır. ve geçimlerini sağlayacak bir ailesi . . bakkal sahibi. zaten devamlı veriyor. bumu biz insanların minnet borcu. . çok yazık
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MİSAFİR:Suriyeli bunlar
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
NİRELİ:suriyeli mazlum kardeslerimiz.
Yayından Kaldır
1 7
Cevap yaz
PARANAHUE PARANAHUE PARANA:Benim eşimle benim yerime aldığı maaş sayesinde neler yapıyordur şuan belki de dün gece ona iyi davranmış mıdır acaba ? Bekar arkadaşım; sen kasten işsiz bırakılmış haldeyken ve sana içinde bulunduğun statü dayatılmışken senden daha yeteneksiz ve yaptığı işin hiç bir yanı sistemin kendisinden başka birşeye faydası olmadığı halde senden daha çok ücret alan insanlar her yanda sadece sistemin yanlışlarını görebilecek kadar zeki olmasın yeter ve hangi okuldan istese diploma alır ve tabi eşini de.
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
BAKKAL:bim a101 olunca sesini çıkarmayanlar bakkala gelince mecbur vereceksin madem veresiye vermiyecen neden açtın bakkalı gibi sorular dik kafa hareketler tehdit savuruyorlar bende bakkalcıyım ve yaşıyoruz bu durumları kavga hariç tabi hem marketlerle yaşam savaşı ver hemde böyle bir çok terbiyesizle uğraş şimdi ne ceza verecekler ben söyleyim ceza yok birde adam şikayetci olursa da tehdit ne yapsın şimdi esnaf
Yayından Kaldır
15 1
Cevap yaz
BFGBVJ:Soysuzlar
Yayından Kaldır
9 1
Cevap yaz
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:47 Otomobil park halindeki kamyonette çarptı: 1 yaralı
13:46 Balık Adası'nda kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı iddiası
13:44 Hong Kong'da yağmur altında protesto
13:41 Şehit Uzman Çavuş memleketine uğurlandı
13:39 D-650 karayolunda tır durağa daldı: 1'i çocuk 2 ölü, 3 yaralı
13:34 Alışveriş sitesinden aldığı ürünün parasını ödemeden kaçan şahıs kamerada
13:29 Suriye sınırında helikopter ve uçak hareketliliği